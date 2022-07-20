Hyundai müjdeyi verdi! Ucuz elektrikli otomobil geliyor - Son Dakika
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Hyundai müjdeyi verdi! Ucuz elektrikli otomobil geliyor

20.07.2022 01:00
Hyundai müjdeyi verdi! Ucuz elektrikli otomobil geliyor

Hyundai Avrupa pazarı için uygun fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil geliştirdiğini söyledi. Bu aracın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Hyundai tarafından bugün yapılan açıklamada, Avrupa pazarı için özel olarak kompakt ve uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirileceği söylendi. İçten yanmalı versiyonlar ile kıyaslandığında ise i10 ile i20 arası bir model bekleyebiliriz.

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Bugün Hyundai Motor Avrupa Pazarlama Müdürü Andreas-Christoph Hofmann, yeni bir elektrikli otomobil geleceğini doğruladı. Üstelik fiyat tarafında 20 bin Euro gibi bir başlangıç fiyatını hedeflediklerini söyledi. Bunu yaparken ise menzil ve performanstan kısılmayacak.

Hyundai müjdeyi verdi! Ucuz elektrikli otomobil geliyor

Tabii burada performans anlamında 150 kW ve üstü modeller ile kıyaslanmaması gerekiyor. Bunun yerine nispeten Renault Zoe gibi 80 kW civarında bir motor gücü beklemeliyiz. Zaten yeni yasa düzenlemesiyle birlikte 160 kW altında kaldığı ve de fiyatı için Türkiye'de de yüzde 10'luk OTV'ye tabii olacak.

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Bu doğrultuda 19 Temmuz itibariyle geçerli olan kur üzerinden kabaca bir fiyat tahmini yapacak olursak, 450 ila 500 bin TL arasında geleceğini söyleyebiliriz. Tabii ek pil paketi ile uzun menzil veya opsiyon özellikler ile birlikte bu fiyat daha da artacaktır.

Aracın çıkış tarihi ise belirsizliğini koruyor. Fakat Hofmann bunun bu yıl veya önümüzdeki yıl olmayacağı konusunda emin. Zira aracın geliştirme faaliyetlerinin yeni başladığını söylüyor. Bu doğrultuda Türkiye'ye gelişinin en erken 2024'ün ikinci yarısı veya 2025 civarı olması bekleniyor.

Tabii 2025 yılına kadar Türkiye'de elektrikli dönüşüm anlamında büyük bir yol kat edilecek. Togg önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yollarda olacak. Tesla da bu yıl bitmeden resmi olarak pazara giriş yapıyor. Ayrıca 10'dan fazla şirket şarj istasyonları konusunda kolları sıvamış durumda.

Yani 2025 yılına geldiğimizde yalnızca Hyundai tarafından geliştirilen uygun elektrikli otomobil değil, onlarca yeni model görmeyi bekliyoruz. Buna birçok Asyalı ve Avrupalı şirketin tanıttığı fakat ülkemize getirmediği araçlar da dahil.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hyundai müjdeyi verdi! Ucuz elektrikli otomobil geliyor - Son Dakika

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