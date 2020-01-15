Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor - Son Dakika Ekonomi

Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai, Türkiye'de üretimi durduruyor.

Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor, System.String[]

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai, Türkiye'de üretimi durduruyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:15 
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