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Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor
1 saat önce
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai, Türkiye'de üretimi durduruyor.
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai, Türkiye'de üretimi durduruyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:15
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