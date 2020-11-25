Hyundai'nin yeni SUV modelinin adını paylaştı: Bayon - Son Dakika

Hyundai'nin yeni SUV modelinin adını paylaştı: Bayon

25.11.2020 23:05
Hyundai'nin yeni SUV modelinin adını paylaştı: Bayon, System.String[]

Hyundai Motor Company, yeni crossover SUV modelinin adını Hyundai Bayon olarak açıkladı.

Hyundai Motor Company, yeni crossover SUV modelinin adını Hyundai Bayon olarak açıkladı. Avrupa'ya 2021'in ilk yarısında giriş yapacak olan Bayon, tamamen yeni bir model.

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, konuyla ilgili olarak, "Model yelpazemiz ve satış başarımız açısından Avrupa SUV pazarında şimdiden güçlü bir şekilde yer aldık. Ayrıca, B-SUV segmentine bir model daha ekleyerek Avrupalı ??müşterilerimizin taleplerini daha da iyi karşılamak istiyoruz. Oldukça popüler olan B-SUV segmentindeki varlığımızı artırmak için bu yeni modelimizi harika bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Bayon adı, Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlenilmiş. Hyundai, Bayon'u Avrupa için ürettiğinden adını da yine bir Avrupa şehrinden almaya karar vermiş. Atlantik kıyısı ve Pirene Dağları arasında yer alan bu Fransız kasabası, yeni modelin karakterine son derece uygun. Ayrıca, yelken ve yürüyüş gibi aktiviteleri sevenler için de harika bir yer olarak biliniyor.

Son 20 yılda ürettiği tüm SUV modelleri için dünyanın en popüler şehir ve kasaba isimlerini tercih eden Hyundai, bu kuralı Bayon'da da bozmuyor. Adını Arizona ve New Mexico eyaletlerindeki şehirlerden alan Tucson ve Santa Fe gibi üç yıl önce B-SUV segmentine dahil edilen ve adını Hawaii'nin büyük adasındaki Kona bölgesinden alan KONA da en bilinen modeller olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç NEXO da adını Danimarka'nın popüler tatil adası Bornholm'un en büyük kasabalarından biri olan Nexø'dan alıyor. Hyundai Bayon, Kona, Tucson, NEXO ve Santa Fe'nin arasına dahil olarak markanın Avrupa'daki en son SUV üyesi olacak ve 2021'in ilk yarısında üretilmeye başlanacak.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'nin yeni SUV modelinin adını paylaştı: Bayon - Son Dakika


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