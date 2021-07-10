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Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon - Son Dakika

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

10.07.2021 00:07
Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon, System.String[]

Hyundai Assan için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil eden Bayon, Bandırma-Çanakkale arasında gerçekleşen basın etkinliğiyle birlikte Türkiye’de satışa sunuldu.

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil eden Bayon, Bandırma- Çanakkale arasında gerçekleşen basın etkinliğiyle birlikte Türkiye'de satışa sunuldu.

Türkiye'de ve Avrupa'da giderek büyüyen B-SUV pazarında artan talebi karşılamak için geliştirilen Hyundai Bayon, 201 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle yola çıkıyor.

Türkiye'de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan'ın yeni nesil i10 ve i20 modelleriyle birlikte üçüncü yerli üretim modeli olan Bayon, sadece Türkiye'de üretilecek ve 40'tan fazla dünya ülkesine ihraç edilecek.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon
Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim

"Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Basın etkinliğinde konuşan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim,"Geçtiğimiz yıl yeni i10 ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık. Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak Bayon'un seri üretimine tam planladığımız tarihte başladık. Bayon üretimimizle birlikte 170 milyon Euro'nun üzerindeki yatırımımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan'ın kardeş ülkemiz Türkiye'deki geleceği için kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel

"BAYON tüm dikkatleri üzerinde toplayacak"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise şunları söyledi. "Kona ve Tucson ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarına damga vuran Hyundai, bu başarısını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda hazırlanan kompakt B-SUV modeli Bayon ile devam ettirmeyi amaçlıyor. Bayon'un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan Bayon'un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz".

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Yepyeni bir B-SUV

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen Bayon'un markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynaması hedefleniyor. Hyundai i20 modelini temel alan tasarımı, kompakt boyutları, donanımı ve erişilebilir fiyatıyla öne çıkan mode bu özellikleriyle iç pazarda da markanın elini güçlendirebilir.

Hyundai'nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren Bayon, adını Fransa'daki Bask Bölgesi'nin başkenti Bayonne'dan alıyor. Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak bir nitelikle ilham veriyor.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Tasarım

Hyundai Bayon profil ve arka bölümde i20 modelinden izler taşısa da ön bölümde tamamen farklılaşıyor. Önde tampona doğru inen ve köşelere yayılan oldukça geniş bir ızgara ile karşımıza çıkan modede, ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin karakteristik SUV kimliğini pekiştiriyor.

Bayon'un yanında ise dinamik bir omuz çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki bu sert ve keskin çizgiler sayesinde otomobile genişlik hissi de kazandırıyor.

Otomobilin arkasında ise stop lambaları ok şeklinde verilirken, orta kısımda siyah bir bölüm dikkat çekiyor. Bu açısal çizgiler ve siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel olarak etkileyici bir tasarım sunuyor. LED stop lambaları ve gri renkli difüzör de bu canlı bölümü destekleyen bir diğer unsur. SUV gövde tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar, Bayon'da donanım seviyesine göre 16 ve 17 inç çapında veriliyor. Hyundai Bayon, toplam dokuz dış renk seçeneği ile üretim bandından çıkıyor.

Arkada solda Hyundai logosu, sağda ise model adı yer alıyor. Yerli üretim modellerde bu şekilde yer alan marka ve model ismi, ithal modellerde ise sol tarafta sadece model isminin yazmasıyla farklılaşıyor.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Dijital iç mekan

Hyundai'nin yeni ön panel ve kokpit tasarımını Bayon modelinde de grebiliyoruz. İç mekanda donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Ayrıca, otomobilde yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da buluan ve gövdesinde 9 farklı renk seçeneği bulunan yeni otomobilin kabininde de iki farklı iç mekan rengi mevcut. Tamamen siyah ve bej döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte öne çıkan Bayon'da önde ve arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken, aynı zamanda üst düzey bir müzik keyfi için donanıma göre Bose ses sistemine de yer veriliyor.

411 litrelik bagaj alanıyla öne çıkan model, kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyalar kolayca yüklenebiliyor.

Uzunluğu 4180 mm, genişliği 1775 mm ve yüksekliği de 1500 mm. model, 2580 mm dingil mesafesine sahip ve bu ölçülerle arkada yeterli diz mesafesi sunuluyor. Bayon ayrıca 17 inç jant lastik kombinasyonuyla beraber 183 mm'ye kadar yerden yükseklik de sunuyor ve yükseklik açısından sınıfının en iyi değerlerine ulaşıyor.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Güvenlik

Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde çoğu sistem standart olarak sunuluyor. Yarı otonom sürüş özelliğiyle öne çıkan model, Şerit Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı, Sürücü Dikkat Uyarısı, arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücü aracı terk etmeden önce bilgilendirme yapan Arka Yolcu Uyarısı, otomatik park sistemi, sabit hız sistemi gibi çok sayıda sisteme sahip.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Motor seçenekleri

Hyundai Bayon üç farklı motor versiyonuyla satışa sunuluyor. MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlarla gelen modelde ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de sunuluyor. Hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 beygir gücüyle sunuluyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip bu etkili seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da var. Bayon'daki 1.4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, ülkemizdeki en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.

Bayon, genellikle Hyundai'nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. DCT şanzımandaki bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek tutularak olası gecikmeler veya kayıplar önlenmiş oluyor.

Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon

Hyundai Assan, Çanakkale, Türkiye, Hyundai, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'nin yeni yerlisi: Bayon - Son Dakika


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