Hyundai-Sony Pictures iş birliğinden ikinci film - Son Dakika

Hyundai'nin C-SUV segmentindeki beğenilen modeli TUCSON, "Uncharted" adlı filmde rol alıyor.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Amerika başta olmak üzere piyasaya sunulduğu tüm pazarlarda önemli satış başarısı gösteren Hyundai TUCSON, şimdi de bir Hollywood filminde rol alarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Hyundai ve Sony Pictures işbirliği kapsamında rol alan TUCSON, filmde Nathan Drake adıyla performans sergileyen ünlü aktör Tom Holland tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda, 60 saniyelik TV reklamlarında da rol alan Hyundai TUCSON, böylelikle çok yönlü yeteneklerini ve fütürist tasarımını stratejik bir şekilde gözler önüne seriyor.

Filmdeki aksiyona ve özel sahnelere uyması için modifiye edilmiş bir TUCSON kullanılıyor. "Beast" adı verilen bu konsept, dişli arazi lastikleri, yükseltilmiş süspansiyonları, genişletilmiş tamponları ve plastik gövde parçalarıyla son derece heyecan verici görünüyor. Filmde TUCSON Beast'e ek olarak Genesis'in G80, G90 ve GV80 gibi popüler modelleri de eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Global Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Müşteri Deneyimi Bölüm Başkanı Thomas Schemera, stratejik ortaklıkla ilgili, "Sony Pictures'ın son filminde amacımıza uygun şekillerde TUCSON ve Genesis modellerimizi sergilemekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü TUCSON, bir hazine avı macerasına tüm yetenekleriyle hazır bir SUV.

Uncharted ise dünya çapında milyonlarca hayranı olan bir video oyunuydu ve şimdi de beyaz perdeye aktarıldı. Biz de Hyundai markası olarak bu maceraya ortak olduk ve yeni araçlarımızın yeteneklerini ve teknolojilerini yaratıcı bir şekilde izleyenlerle paylaşmak istedik. Spider-Man: No Way Home ile yakın zamanda yaptığımız işbirliğinde IONIQ 5 ve TUCSON'u filmde görmüştük. Bu, her iki modelimiz için muazzam bir başarıydı ve şimdi de Uncharted ile zirveye oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Hyundai, eleştirmenlerce de çok beğenilen Akademi Ödüllü animasyon filmi "Spider-Man: Into the Spider"ın devamı olan "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ile entegrasyon iletişim çalışmalarına devam edecek.