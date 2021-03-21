Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı - Son Dakika

Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı

21.03.2021 17:24
Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı, System.String[]

Hyundai Motor Company, 2021’in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni MPV modeli Staria’dan daha fazla görsel paylaştı.

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, 2021'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni MPV modeli Staria'dan daha fazla görsel paylaştı.

Koreli üretici, yakın zamanda üreteceği bu modelle hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da son derece önemli bir model olan Staria, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Staria'nın genel tasarım özellikleri arasında içten dışa bir yaklaşım bulunuyor. Hyundai'nin iç mekan kullanımına öncelik verdiği Staria'daki oturma sistemi, ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebiliyor. Araçta aynı zamanda birinci sınıf malzemeler kullanılıyor.

Uzay gemisine benzeyen tasarım

Staria'nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında, gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV'nin tasarımına da ilham kaynağı oldu. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Staria'nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Hyundai, aracın modern görünümünü en üst noktaya çıkarmak için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor. Hanok olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, Staria'nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını sağlıyor.

Arka kısımdaysa diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

Staria Premium ise lüks bir görünüm sunmak için daha özel tasarım öğelerine sahip. Premium versiyonun ön ızgarası, örgü deseni ile hazırlanmış. Küp tipi LED farların etrafındaki krom çizgi, Hyundai amblemi, jantlara, yan aynalara ve kapı kollarına uygulanan renkli pirinç parçalar, aracın adı gibi premium havasını da gözler önüne seriyor. Bu versiyona özel 18 inç jantlar, elmas desenler ve sportif grafikler içeriyor. Stop lambaları ise Hyundai'nin Parametrik Piksel tasarımıyla birlikte hazırlanmış.

İşlevsel iç mekan

Dış tasarımında uzaydan etkilenen Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 10,25 inç dijital gösterge ve dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Düğme tipi elektronik vites kolu ile modern hava devam ettirilirken aynı zamanda sürücü için engelsiz bir düzlük oluşturuluyor.

Staria Premium versiyonunda ise kusursuz mobilite deneyimini yaşatacak çeşitli ek donanımlar var. Araç içerisinde 11 koltuk (normal versiyonda 7) bulunurken, hepsinde de tek dokunuşla çalışan rahatlama ve gevşeme modu bulunuyor. Böylece yolcunun ağırlığına göre koltuk yumuşayarak günlük stres alınırken ayrıca uzun yolculuklarda rahatlık sağlanmış oluyor. Yüzyüze seyahat imkanı tanıyan bu koltuklar, 180 derece dönme özelliğine de sahip. Ayrıca, Premium versiyonda 64 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması da var.

Hyundai Staria'nın dünya prömiyeri, 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek ve daha sonra satışa sunulacak.

Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı

Hyundai, Uzay, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü         
17:45
Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı         
17:22
Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar         
17:09
RB Leipzig'de Alexander Sörloth: Türkiye'de taktik yok RB Leipzig'de Alexander Sörloth: Türkiye'de taktik yok         
16:56
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün bize olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecek HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün bize olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecek         
15:27
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak         
12:29
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 17:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei