Hyundai Staria'nın tasarım detayları açıklandı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, 2021'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni MPV modeli Staria'dan daha fazla görsel paylaştı.

Koreli üretici, yakın zamanda üreteceği bu modelle hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da son derece önemli bir model olan Staria, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Staria'nın genel tasarım özellikleri arasında içten dışa bir yaklaşım bulunuyor. Hyundai'nin iç mekan kullanımına öncelik verdiği Staria'daki oturma sistemi, ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebiliyor. Araçta aynı zamanda birinci sınıf malzemeler kullanılıyor.

Uzay gemisine benzeyen tasarım

Staria'nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında, gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV'nin tasarımına da ilham kaynağı oldu. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Staria'nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Hyundai, aracın modern görünümünü en üst noktaya çıkarmak için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor. Hanok olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, Staria'nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını sağlıyor.

Arka kısımdaysa diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

Staria Premium ise lüks bir görünüm sunmak için daha özel tasarım öğelerine sahip. Premium versiyonun ön ızgarası, örgü deseni ile hazırlanmış. Küp tipi LED farların etrafındaki krom çizgi, Hyundai amblemi, jantlara, yan aynalara ve kapı kollarına uygulanan renkli pirinç parçalar, aracın adı gibi premium havasını da gözler önüne seriyor. Bu versiyona özel 18 inç jantlar, elmas desenler ve sportif grafikler içeriyor. Stop lambaları ise Hyundai'nin Parametrik Piksel tasarımıyla birlikte hazırlanmış.

İşlevsel iç mekan

Dış tasarımında uzaydan etkilenen Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 10,25 inç dijital gösterge ve dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Düğme tipi elektronik vites kolu ile modern hava devam ettirilirken aynı zamanda sürücü için engelsiz bir düzlük oluşturuluyor.

Staria Premium versiyonunda ise kusursuz mobilite deneyimini yaşatacak çeşitli ek donanımlar var. Araç içerisinde 11 koltuk (normal versiyonda 7) bulunurken, hepsinde de tek dokunuşla çalışan rahatlama ve gevşeme modu bulunuyor. Böylece yolcunun ağırlığına göre koltuk yumuşayarak günlük stres alınırken ayrıca uzun yolculuklarda rahatlık sağlanmış oluyor. Yüzyüze seyahat imkanı tanıyan bu koltuklar, 180 derece dönme özelliğine de sahip. Ayrıca, Premium versiyonda 64 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması da var.

Hyundai Staria'nın dünya prömiyeri, 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek ve daha sonra satışa sunulacak.