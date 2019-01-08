Hyundai Styx Türkiye'de de üretilebilir
7 dakika önce
Hyundai'nin sır gibi saklanan yeni crossover modelinin ismi Styx olarak açıklandı.
Hyundai'nin sır gibi saklanan yeni crossover modelinin ismi Styx olarak açıklandı. Styx'in Hindistan
ve Güney Kore
'nin yanı sıra Türkiye
'de de üretileceği konuşuluyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile sunulacak olan Styx'in elektrikli versiyonu da olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40
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