Son Dakika Haberleri: Hyundai Styx Türkiye'de de üretilebilir

Hyundai Styx Türkiye'de de üretilebilir

7 dakika önce

Hyundai'nin sır gibi saklanan yeni crossover modelinin ismi Styx olarak açıklandı.

Hyundai Styx Türkiye'de de üretilebilir, System.String[]
Hyundai'nin sır gibi saklanan yeni crossover modelinin ismi Styx olarak açıklandı. Styx'in Hindistan ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'de de üretileceği konuşuluyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile sunulacak olan Styx'in elektrikli versiyonu da olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40 

Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Ekonomi
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