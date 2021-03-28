Hyundai ve Forze Motorsport ile yarışlarda hidrojen dönemi başlıyor - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Hyundai, Forze Hydrogen Racing ile ortaklık yaparak farklı bir projeye daha imza attı.

Yakıt hücresindeki gelişimleri yakından takip eden ve aynı zamanda hidrojenle çalışan elektrikli yarış otomobilleri tasarlayan Forze adlı şirket, 60'tan fazla öğrenciden oluşan genç ve dinamik bir ekip. İlk tesisini 2021 yılında tamamlayacak olan Forze, daha sonra 2022'de de ilk resmi yarış otomobilini üretmiş olacak. Bu proje kapsamında, dünyanın en hızlı yakıt hücreli yarış otomobili olması beklenen özel araç, 300 km/s'nin üzerine üç saniyeden daha kısa bir sürede ulaşacak.

Toplam 1500 kg ağırlığa sahip otomobil, 240W gücünde iki yakıt hücresiyle donatılacak. Ayrıca, 600W gücündeki elektrik motoruyla beraber gücünü dört tekere eşit bir şekilde aktaracak. Tamamen öğrencilerden kurulu olan Forze ekibi, teknik destek konusunda Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi (HMETC) uzmanlarından ve mühendislerinden de yardım alacaklar.

Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi Araç Geliştirme Müdürü Tyrone Johnson, proje ile ilgili olarak şunları söyledi; "Forze, genç beyinlerden oluşan ve yarış pistlerine yakıt hücresi mobilitesini getirme konusunda bir heyecanlı bir ekip. Biz de Hyundai olarak, Forze ile bu ortaklığa girmekten mutluluk duyuyoruz. Yakıt hücresi alanındaki uzmanlığımızı Forze'nin yarış pistlerine olan ilgisiyle birleştirerek gelecek adına çok heyecan verici ürünlerin doğmasına imkan tanımış oluyoruz".