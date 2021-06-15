Hyundai ve Gm Hava Taksi Projesine Hız Veriyorlar - Son Dakika

Hyundai ve General Motors (GM) firmaları tarafından yapılan ortak açıklamada, uçan otomobil (hava taksi) geliştirme projesi üzerinde iş birliği yaptıkları belirtilirken, Hyundai yetkilileri 2025 yılında ilk ticari hava taksi hizmetini başlatacaklarını söylediler.

Sıfır karbon emisyonlu ve bir helikopter gibi dikine havalanıp inebilen, aynı zamanda insan ve kargo taşıyabilen hava araçları konusunda bazı startup firmaları, otomotiv firmaları ve uçak üreticileri uzun süredir çalışıyorlar. Fakat bu projeler teknik olarak mümkün olmakla birlikte, ekonomik anlamda henüz karlı görülmüyorlar.

Hyundai Kuzey Amerika İcra Kurulu Başkanı Jose Munoz, daha önce basına verdiği bir demeçte şehir içi hava taksilerinin 2028 yılından itibaren Amerika'nın büyük havalimanlarında hizmet vermeye başlayacağını söylemişti. Munoz bu konuda Reuters Ajansına dün yaptığı açıklamada, bu hedefin belirttiği tarihten de önce, muhtemelen 2025 yılında hayata geçebileceğini ifade etti. Pazarın hızla büyüme potansiyeli olduğunu söyleyen Munoz, bu yeni teknolojideki gelişmelere güven duyduğuna da sözlerine ekledi.

Hyundai otomotiv firması, şehir merkezlerinden havalimanlarına ulaşım sağlayan beş ya da altı yolcu kapasiteli ve elektrikli hava taksileri projesi üzerinde halen çalışmalarını devam ettiriyor.

Benzer projeler üzerinde startuplar aracılığı ile ya da direkt çalışmalar yapan diğer otomotiv firmaları arasında Toyota Motor, Daimler AG ve Geely firmaları da bulunuyor.

Bu yeni alanın ticari boyutu ile ilgili, Morgan Stanley tarafından yapılan bir araştırmada ise, hava taksiciliği pazarının 2040 yılında 1 trilyon dolar, 2050 yılında ise 9 trilyon dolara ulaşabileceği ön görüldü.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü