Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.
Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Geri çağırma onarımı tamamlanana kadar araçların binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" açıklamasında bulundu.
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