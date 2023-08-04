Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor

04.08.2023 10:15

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor. Geri çağırma, birkaç modeli etkileyen ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor. Araç sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye ediliyor. Geri çağrılan modeller arasında Hyundai Elantra, Kona, Sonata, Tucson ve Palisade ile Kia Soul, Sportage ve Seltos bulunuyor.

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

"BİNALARDAN UZAĞA PARK EDİN" UYARISI

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Geri çağırma onarımı tamamlanana kadar araçların binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" açıklamasında bulundu.

ÇAĞRILAN MODELLER HANGİSİ

Hyundai

  • 2023 Elantra
  • 2023 Kona
  • 2023 Sonata
  • 2023 Tucson
  • 2023-2024 Palisade

Kia

  • 2023 Soul
  • 2023 Sportage
  • 2023-2024 Seltos
YORUMLAR (1)
  • irfan Demir: Çağırılan araç servise gitmeden yanarsa ne olaçak ? Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Hyundai, Kia, Otomobil, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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