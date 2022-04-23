Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü - Son Dakika

Iraklı Şiiler'in Hz. Ali Türbesi'ne akın etmesi

Hz. Ali Türbesi etrafında toplanılması

Dua ederek ağıt yakılması NECEF - Irak'ta, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'ne akın etti. Iraklı Şiiler tarafından ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne de denk gelen gecede çok sayıda Iraklı, toplu halde ibadet etti. Etkinliğe katılanlar, dua ederek ağıt yaktı.