Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü - Son Dakika
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Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü

23.04.2022 04:48

Iraklı Şiiler'in Hz. Ali Türbesi'ne akın etmesi Hz. Ali Türbesi etrafında toplanılması Dua ederek ağıt yakılması NECEF - Irak'ta, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'ne akın etti.

Iraklı Şiiler'in Hz. Ali Türbesi'ne akın etmesi

Hz. Ali Türbesi etrafında toplanılması

Dua ederek ağıt yakılması NECEF - Irak'ta, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'ne akın etti. Iraklı Şiiler tarafından ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne de denk gelen gecede çok sayıda Iraklı, toplu halde ibadet etti. Etkinliğe katılanlar, dua ederek ağıt yaktı.

Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü
Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü
Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü
Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü

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Necef, Şehit, Irak, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü - Son Dakika
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