Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yaptırılan Hz.Ebubekir Camii törenle ibadete açıldı.



İlçenin Bahçelievler mahallesinde 6 ay önce temeli atılarak yaptırılan Hz.Ebubekir Camii'nin ibadete açılış törenine, Hekimhan Kaymakamı, Kuluncak Kaymakam Vekili Ahmet Özdemir, Kuluncak Belediye Başkan Vekili Bülent Şahin, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Boyraz, camiyi yaptıran iş adamı Hacı Bekir Yüksek, Hz.Ebubekir Camii Derneği Başkanı Kalender Korkmaz, bazı muhtarlar, cami dernek yönetimi, bazı iş adamları ve kalabalık topluluk katıldı. Kuluncak ilçe doğumlu olan ancak Osmaniye'de yaşayan iş adamı Hacı Bekir Yüksek'in ve bazı iş adamlarının katkıları ile geçtiğimiz Nisan ayında temeli atılan ve 6 ay gibi kısa sürede tamamlanan tek minareli ve tek kubbeli caminin ibadete açılması ile sözü edilen bölgedeki cami ihtiyacının karşılanmış olduğu belirtildi.



Hz.Ebubekir Camii Derneği Başkanı Kalender Korkmaz, "Caminin yapımına katkıda bulunan başta, iş adamı Hacı Bekir Yüksek ve bazı iş adamlarının katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Mahallemizin ihtiyacı olan camimiz hayırseverlerin katkıları ile ibadete açıldı" diye konuştu, - MALATYA