Hz. Hatice Vakfından Vefa Sosyal Destek çalışmaları için motosiklet hediyesi - Son Dakika

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Hz. Hatice Vakfından Vefa Sosyal Destek çalışmaları için motosiklet hediyesi
6 saat önce
Hz. Hatice Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkı için 39 motosiklet hediye etti.
Hz. Hatice Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkı için 39 motosiklet hediye etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Hz. Hatice Vakfının, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine motosiklet hediye ettiğini belirtti.
Yerlikaya, bağışlanan 39 motosikletin her ilçeye birer adet olmak üzere teslim edildiğini aktararak, "İstanbul'da VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan'a ve tüm vakıf yönetimine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:08 Kaynak: AA
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