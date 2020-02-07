Hz. ibrahim'in mağarasında bulunan 13 sancak korumaya alındı - Son Dakika

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Hz. ibrahim'in mağarasında bulunan 13 sancak korumaya alındı
6 saat önce
Hz. İbrahim'in mağarasında bulunan 13 sancak korumaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
Hz. İbrahim'in mağarasında bulunan 13 sancak korumaya alındı
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