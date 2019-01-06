Son Dakika Haberleri: Hz. İsa'nın Doğuşu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı

Hz. İsa'nın Doğuşu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı

42 dakika önce

Hz. İsa'nın doğuşu denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Hz. İsa'nın doğuşu denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: Youtube

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