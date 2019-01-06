Hz. İsa'nın Doğuşu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı
42 dakika önce
Hz. İsa'nın doğuşu denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Hz. İsa'nın doğuşu denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: Youtube
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