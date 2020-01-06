Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi - Son Dakika

Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi

6 saat önce

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı. Patrikhanenin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilien, sabah saatlerinde başlayan ayine katılanlar mumlar yaktı, dualar etti.

Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi

Aya Yorgi Kilisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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