Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi - Son Dakika

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Hz. isa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi
6 saat önce
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı. Patrikhanenin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilien, sabah saatlerinde başlayan ayine katılanlar mumlar yaktı, dualar etti.
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