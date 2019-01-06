Hz. İsa'nın Doğumu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı
51 dakika önce
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar
'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:34
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