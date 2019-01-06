Son Dakika Haberleri: Hz. İsa'nın Doğumu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı

Hz. İsa'nın Doğumu Denizden Haç Çıkarma Töreniyle Kutlandı

51 dakika önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

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Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:34 

Üsküdar, Dünya
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