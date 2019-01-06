Hz. İsa'nın Doğuş ve Vaftiz Ediliş Günü

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.



Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilises'nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy yönetiminde saat 08.00'de başladı.



Mumlar yakılarak duaların okunduğu ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko ile eşi Marina Proşenko'nun yanı sıra Yunanistan'dan gelen turistler ile Ortodoks Rum cemaatinden çok sayıda kişi katıldı.



"Ukrayna tarihinde yeni bir sayfa açıldı"



Fener Rum Patriği Bartholomeos, törende yaptığı konuşmada, bugünün, Ortodoks Kilisesi'nin kurtuluş tarihinin bir adımı olduğunu söyledi.



Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararname ile bugün Ukrayna tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını dile getiren Bartholomeos,Ukrayna'daki kilisenin uzun yıllar Rusya'nın bağımsızlığında kaldığını, Ukraynalıların mücadelesi sayesinde tekrar Ukrayna'da bağımsız kilisenin kurulduğunu söyledi.



Bartholomeos, Ukrayna Cumhurbaşkanı Proşenko'nun bugünkü törene katılmasının kendilerine güç verdiğini ifade etti.



Altın haç Selanikli Vosnakidis'in oldu



Yaklaşık 5 saat süren ayinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko, eşi Marina Proşanko, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy ve kilise görevlileri, ilahiler eşliğinde Patrikhane'nin karşısındaki Haliç Fener İskelesi'ne yürüdü.



Daha sonra burada, Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına "kutsal haçın denize atılarak suların kutsanması" töreni yapıldı.



Okunan duaların ardından Bartholomeos, elindeki tahta haçı denize attı. Bu sırada iskele açığında bulunan 4 tekneden 40 kişi, denize atlayarak su üstündeki haçı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.



Bu yıl haça, Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen Mihail Vosnakidis ulaştı. Haçı öptükten sonra Bartholomeos'a veren Vosnakidis'e altın bir haç hediye edildi. Törenin ardından katılımcılar yine dualar okuyarak patrikhaneye dönerken, kilisenin çanları da uzun süre çalındı.



Kilisede daha sonra ayine katılanlara "kutsanmış su ve ekmek" dağıtıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı