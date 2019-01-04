Son Dakika Haberleri: Hz. Meryem'in Gözlerini Yıkadığı Antik Havuz İlgi Görüyor

Hz. Meryem'in Gözlerini Yıkadığı Antik Havuz İlgi Görüyor

1 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Kleopatra antik termal havuzu, büyük ilgi görüyor.

Hz. Meryem'in Gözlerini Yıkadığı Antik Havuz İlgi Görüyor, System.String[]
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Kleopatra antik termal havuzu, büyük ilgi görüyor. Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı rivayet edilen havuzu, yarıyıl tatilinde de çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'Beyaz Cennet' Pamukkale'de, 2 bin yıl önceki depremle ortaya çıkan Kleopatra antik termal havuzunda, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın banyo yaptığı, Hz. Meryem'in de gözlerini yıkadığı rivayet ediliyor. 36 santigrat derece sıcak suya sahip havuza yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. 'Kleopatra'nın güzellik havuzu' olarak da bilinen antik havuza, çeşitli hastalıklara şifa arayanlar da geliyor. İçinde tarihi sütun başlıkları, büyük mermer parçaları ile Roma Dönemi'nin izlerini taşıyan antik havuzu özellikle 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde, çok sayıda yerli turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle yerli turistlerin 'termal cennet' olan Pamukkale'yi tercih ettiğini belirterek, "Dört mevsim tatil yapılabilecek Denizli'deki turizmciler, yarıyıl tatilinden çok umutlu. Şimdiden başlayan rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Pamukkale'ye gelecek olan yerli turistler, beyaz travertenleri gezip, Hierapolis Antik Kenti'nde dolaşıp, soğuk havada antik havuzda termal sıcak suyun keyfini çıkaracak" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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