Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika
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Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı

6 saat önce

Muhammed Celaleddin-i Rümi (Hz. Mevlana) 746. Vuslat yıldönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği düzenlenen Şeb-i Arus (Kavuşma Gecesi) programında anıldı.

Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı, System.String[]

Muhammed Celaleddin-i Rümi (Hz. Mevlana) 746. Vuslat yıldönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği düzenlenen Şeb-i Arus (Kavuşma Gecesi) programında anıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen Şeb-i Arus programında, Türk tasavvufunun büyük alimlerinden büyük Müteffekir Hz. Mevlana'nın örnek hayatı, eserleri, ilahi aşkı, şiirleri ve sözleri gelen konuklara anlatıldı. Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Uçar, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Ege ve Kocaeli Üniversitesinden Öğretim Görevlileri ve çok sayıda konuk katıldı. Gecede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Korosu, Harran Üniversitesi Korosu ve Türk Halk Müziği Korosunun iş birliği ile Tasavvuf Müziği Konseri ve Pesendide Mevlevi Ayin-i Şerifi düzenlendi. Tasavvufun ve ilahi aşkı simgeleyen semazen gösterimleri gelen konuklara duygu dolu anlar yaşattı.


Programın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Uçar, "Vuslatının 746. Sene-i Devriyesinde "Öğretileri" ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad ediyorum. Onun sözleri 13. yüzyılın insanlarına da yol gösterici meşale yaktı, 21. yüzyılın anlam arayan insanlarına da. 7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek gönülleri buluşturan kalpleri sevgi ve şefkat hamuru ile yoğuran, gönül İnsanı Mevlana der ki, 'Gel ne olursan ol yine gel, ister kafir ister Mecusi ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel' İşte o gün bugündür bu dergah hiç boş kalmıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlık bu çağrıya koşuyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mevlana Celaleddin Rumi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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