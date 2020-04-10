Hz. Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Emre G., İstanbul'da gözaltına alındı.



Emre G. adlı bir stand-upçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz-ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. G.'nin ifadelerinden sonra dün harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Emre G.'nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL