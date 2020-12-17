Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı - Son Dakika

Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı

17.12.2020 21:27
Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı, System.String[]

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" sergisi açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" sergisi açıldı.

Preporod Sanat Galerisi tarafından düzenlenen sergide, 17 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 25 eser yer aldı.

Preporod Sanat Galerisi Müdürü Mirsada Baljic, serginin açılışında yaptığı konuşmada önceki yıllarda düzenlenen sergilerde 100'ün üzerinde sanatçının eserlerine yer verildiğini, sanatçıların enerjilerini ve düşüncelerini eserlerine yansıttıklarını söyledi.

Projenin mimarı Dr. Cazim Hadzimejlic de bu gibi projelerin Bosna Hersek'in kültür mirasının korunmasına önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek Mevlana'nın, eserleriyle Bosna Hersek'teki sanatçıları da etkilediğini kaydetti.

Sergide eserine yer verilen Adis Lukac ise sanatçıların sürekli bir arayış içerisinde olduklarına işaret ederek, "Yüzümüzü ne yöne dönersek dönelim arayışımızın sonunda Mevlana'nın da dediği gibi ışığa ve tertemiz bir aşka ulaşırız." ifadesini kullandı.

Lukac, serginin, insanların farklı şekillerde yaratıldığı ve asıl zenginliğin farklılıklardan doğduğu mesajını verdiğini sözlerine ekledi.

Sema gösterisiyle açılan sergi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Saraybosna, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı - Son Dakika


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