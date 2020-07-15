Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Paylaştığı karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Paylaştığı karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla zanlının yakalandığını duyurdu. Soylu'nun paylaşımında "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadeleri kullanıldı.


Emniyet ekipleri, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşımında bulunan M.C.S. adlı şüpheliyi Fatih'teki evinde gözaltına aldığı öğrenildi. Zanlının polisteki sorgusuna başlandığı belirtildi.


Valilikten açıklama: İstanbul Valiliği de gece saatlerinde yaptığı duyuruda hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.


Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur.


Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." - İSTANBUL

Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 02:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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