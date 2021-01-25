Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma - Son Dakika

Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma
25.01.2021 23:17
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen Y.D. hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin savcılıkça yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Y.D. isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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