Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo İran'da protesto edildi - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülke genelinde 22 eyalette, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo protesto edildi.

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda toplanan göstericiler "Resulullah'ın ümmetiyiz", "Lebbeyk ya Resulullah" yazılı dövizler taşıyarak ve "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun Al-i Suud" sloganları atarak Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi.

İran'ın Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Gilan, Elburz, Yezd, Güney Horasan, İlam, Kazvin, Hemedan, Erdebil, Kuzey Horasan, Rezevi Horasanı, Mazenderan, Loristan, Gülistan, Şiraz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kürdistan, Kum ve Tebriz gibi eyaletlerinde de Hazreti Muhammed'in adının yazılı olduğu dövizler taşındı ve Charlie Hebdo'yu kınayan sloganlar atıldı.

Gösterilere kadınlar yoğun olarak katılırken, siyasiler ve din adamları da eylemlere destek verdi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.