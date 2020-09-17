Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlamasına tepki - Son Dakika

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Çanga, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir peygambere hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Manevi değerlerimiz ve mukaddesatımız mizah olmaz. Peygamberleri aşağılamak da kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Peygamberlerin tüm insanlığın ortak değeri olduğunu aktaran Çanga, şunları kaydetti:

"Peygamberleri mizah konusu yapmak onları aşağılamak kimsenin haddi değildir. Bunun basın özgürlüğü ile bir ilgisi yoktur. İnançlarımıza, manevi değerlerimize yapılan bu saygısızlığı kınıyor, karikatürü yapanı, yayınlayanları Müslüman halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Müslümanlar olarak peygamberleri ayırt etmeyiz. Hepsi bizim peygamberimiz, Allah'ın elçileridir ve hiçbirine hakaret edilmesine, aşağılanmasına izin vermeyiz. Kimse bir başkasının kutsalına, inançlarına hakaret edip, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne sığınamaz. Peygamberlere ve dini değerlerimize yapılan hakaretler karşısında hiçbir Müslüman'ın sessiz kalmayacağını belirtiyoruz. Bizler sevgi ve merhamet dini İslam'ın temsilcileriyiz. Ne bizim ne de bir başka inanç grubunun inancına, kutsalına hakaret edilmesine de izin vermeyiz. Sağduyu ve aklıselimle güzel dinimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle tepkimizi ortaya koymasını da biliriz."