Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma - Son Dakika

Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma
25.01.2021 22:59
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı
, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."
- İstanbul
Son Dakika Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı