Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı

13.06.2022 00:04
Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle düzenlenen protestolarda 300 kişi tutuklanırken, kentte bazı Müslüman ailelerin evleri yıkıldı.

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle düzenlenen protestolarda 300 kişi tutuklanırken, kentte bazı Müslüman ailelerin evleri yıkıldı.

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle sokağa inen halk, protesto gösterilerini sürdürüyor. Düzenlenen protestolarda şuana kadar 300 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü, Uttar Pradesh Eyaleti Başkanı Yogi Adityanath'ın kentteki ayaklanmalara katılmakla suçlanan kişilerin yasadışı kurumlarının ve evlerinin yıkılmasını emrettiğini söyledi. Kentte, başlatılan protestolarla bağlantılı olduğu iddia edilen ve taş atmakla suçlanan iki kişinin de bugün evleri yıkılırken, yıkılan evlerden birinin Javed Ahmed adlı bir politikacıya ait olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Ranchi kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Kaynak: İHA

Hz Muhammed, Yeni Delhi, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 00:10:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement