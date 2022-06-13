Hz. Muhammed'e hakaretlerin protesto edildiği Hindistan'da 300 kişi tutuklandı

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle düzenlenen protestolarda 300 kişi tutuklanırken, kentte bazı Müslüman ailelerin evleri yıkıldı.

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle sokağa inen halk, protesto gösterilerini sürdürüyor. Düzenlenen protestolarda şuana kadar 300 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü, Uttar Pradesh Eyaleti Başkanı Yogi Adityanath'ın kentteki ayaklanmalara katılmakla suçlanan kişilerin yasadışı kurumlarının ve evlerinin yıkılmasını emrettiğini söyledi. Kentte, başlatılan protestolarla bağlantılı olduğu iddia edilen ve taş atmakla suçlanan iki kişinin de bugün evleri yıkılırken, yıkılan evlerden birinin Javed Ahmed adlı bir politikacıya ait olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Ranchi kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. - YENİ DELHİ