Hz. Muhammet'e hareket eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hz. Muhammet'e hareket eden şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hz. Muhammet hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadesiyle duyurdu.

İstanbul Valiliği de kanıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.


Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 07:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hz. Muhammet'e hareket eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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