Son Dakika Haberleri: "Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konferansı
Son Dakika Güncel 'Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası' konferansı

"Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konferansı

1 saat önce

Karabükt'te "Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Karabükt'te "Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri ve Prof. Dr. Mustafa Karataş, konferansta yaptığı konuşmada, Müslümanların hayatlarını İslam dinine ve Hz. Peygambere uygun bir şekilde yaşamaları gerektiğini söyledi.

Karabük'ü ve Karabüklüleri yakından tanıdığını belirten Karataş, Karabük'te olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Konferansa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı.

Karabük, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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