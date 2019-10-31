Son Dakika Haberleri: Hz. Ukkaşa Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları
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Hz. Ukkaşa Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları

6 saat önce

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, restorasyonu süren Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Hz. Ukkaşa Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları, System.String[]

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, restorasyonu süren Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.


Güven ve Kavak, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Güven, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların 2020 Mayıs ayına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Kavak da Hz. Ukkaşe Türbesi'nin külliyeye dönüştürüldüğünü belirterek, türbeye inanç turizmi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geldiğini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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