Son Dakika Haberleri: Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi
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Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi

8 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
Türbedeki restorasyonu yürüten firmanın sorumlusu Levent Arıkan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi için öncelikle, tarihsel araştırmalar yapılarak, yapının durumu ve ihtiyaçlarının tespit edildiğini kaydetti.
Yapının taşıdığı somut ve soyut değerler analiz edilerek, taşıdığı dini ve sosyal değerlerin bütüncül olarak ele alındığını ifade eden Arıkan, yazılı kaynaklara göre din kültürü ve sosyal hafızada önemli bir yeri olan türbeye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geldiğini belirtti.
Arıkan, yapılacak düzenlemelerle türbeye yeni cami yapısı eklenirken, türbe üzerini örten daha büyük bir yapı, şadırvan gibi eklentilerle genişleme sağlandığını, çalışma kapsamında kapalı ve açık otoparklar, yaya yolları, piknik alanları, istinat taş duvarlar, merdivenler, rampalar, korkuluk, zemin kaplamaları, yönlendirme levhaları bulunduğunu bildirdi.
Alanda yeme içme, kurban kesim yeri, aşevi, mutfak, yıkama mekanları, kafeterya, piknik birimleri, tuvaletler, sosyal donanımlar, cami, türbe, şadırvan, imam evi, çarşı, dükkanlar, dinlenme ve seyir terasları bulunuyor.
Türbedeki çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi
Gaziantep, Türkiye, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:19 Kaynak: AA
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