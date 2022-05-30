Hz. Ukkaşe Türbesi restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Hz. Ukkaşe Türbesi restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

30.05.2022 14:42
Hz. Ukkaşe Türbesi restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi, restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi, restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde yer alan türbeye, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçi geliyor.

Baştan sona yenilenen ve ziyarete açılan türbede vatandaşların kullanabilmesi için 400 kişilik yeni cami, şadırvan ve taş revaklar yapıldı.

Türbe sorumlusu Ekrem Şentürk, gazetecilere, türbenin restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldığını hatırlattı.

Hz. Ukkaşe Türbesi'ni inanç turizmi kapsamında ayda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Şentürk, "Bu da yılda 120 bin ziyaretçi demek. Bu sayının önümüzdeki yılda 300 bini bulmasını hedefliyoruz. Buraya gelen vatandaşlar bir günlerini burada rahatlıkla geçirebilirler. Hiç sıkılmadan, alışverişlerini yaparak, kafeteryada oturarak, piknik yaparak, türbede ibadet ederek vakitlerini geçirebilirler." dedi.

Hz. Ukkaşe Camisi ve Türbe gönüllüsü İlyas Solmaz ise türbenin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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