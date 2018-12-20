Hz. Yuşa Yolu Genişledi
1 saat önce
Beykoz Belediyesi ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Hz. Yuşa Yolu'nu genişletti.
Beykoz
Belediyesi ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Hz. Yuşa Yolu'nu genişletti. İstanbul
'un en çok ziyaret edilen mekanlarından Anadolukavağı ve Hz. Yuşa (a.s.)'a ulaşım kolaylığı sağlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından yürütülen çalışmayla 1300 metre yol genişletmesi yapıldı.
Anadolukavağı'nın Beykoz Çayırı girişinden Hz. Yuşa'ya uzanan yolun 5 metre olan genişliği, ilçe sakinlerinin konforu ve ulaşım kolaylığı için 15 metre daha genişletildi. Tretuvar ve taş duvar döşemesiyle tamamlanan yolun asfalt serimi de bitirildi. İstanbul Boğaz Komutanlığı ve askeri bölgenin güvenliği açısından ise yol kenarına tel çit çekildi.
Ziyaretçilerin araçlarını park etmesi için otopark cepleri ve çizgili banketler yapıldı.
Hz. Yuşa Yolu böylece Beykoz Belediyesi tarafından daha önce genişletilen Anadolukavağı yoluyla aynı standartlara kavuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:46 Kaynak: İHA
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