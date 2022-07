I Am Groot dizisi için ilk fragman yayınlandı!

Marvel's Guardians of the Galaxy serisinin sevilen karakteri Baby Groot nihayet dizi oluyor. Bir süre önce Disney+'a geleceği doğrulanan I Am Groot için ilk fragman yayınlandı. Comic-Con etkinliğinde ortaya çıkan fragman, Groot'un mizahi maceralarını anlatıyor.

Disney+ dizisi I Am Groot ne zaman çıkacak?

Comic-Con etkinliğinin bugünkü açıklamalarına Marvel damga vurdu. I Am Groot'un komedi-macera dizisi olacağı belirtildi. Ayrıca açıklamaya göre, Groot'u Vin Diesel ve Rocket Raccoon'u ise Bradley Cooper seslendirecek.

İlk sezonunun beş bölüm olması beklenen komedi dizisinin, her bölümde kısa bir hikayeye odaklanacağı düşünülüyor. Guardians of the Galaxy filmlerini yöneten James Gunn, bu dizinin de yönetmen koltuğunda. I Am Groot dizisi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Disney+'ta prömiyer yapacak.

Chris Hemsworth'tan hayranları üzecek Thor açıklaması!

Yaklaşık 1 dakika uzunluğundaki fragman, Baby Groot'un mizahi macerasını gösteriyor. I Am Groot konusu henüz belirsiz, ancak fragman oldukça ilginç görünüyor. Karınca boyutundaki silahlanmış bir grubu kendine düşman edinen Groot, en iyi yolun kaçmak olduğunu fark ediyor.

Fragman eğlenceli görünse de, aynı zamanda Marvel'ın oldukça başarılı sinematiğini yansıtıyor. Hem sahneler hem de Groot'un modellemesi, Guardians of the Galaxy filmlerine kıyasla oldukça gerçekçi duruyor.

Hem beyaz perdede hem de Disney+'ta yayınlanacak yeni Marvel yapımları, yaz aylarında süper kahraman hayranlarını sevindiriyor. 8 Haziran'da Miss Marvel Disney+'ta, 8 Temmuz'da ise Thor: Love and Thunder sinemada vizyona girdi.

Siz I Am Groot fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!