"I am Tango" İstanbul'da

Grup, müzik, dans, moda, ışık ve multimedia'yı en iyi şekilde sunan ödüllü gösterisiyle 23 ve 24 Kasım'da Zorlu PSM'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.



24 profesyonel dansçı ve onlara eşlik eden müzisyenlerden oluşan grubun bu gösterisi "Yılın En İyi Gösterisi", "En İyi Uluslararası Prodüksiyon" ve "En İyi Müzikal Şov" ödüllerini kazanmıştı.