'I am You' New York'ta sinemalarda
6 saat önce
Yönetmen koltuğunda Afganistan asıllı Amerikalı Sonia Nassery Cole'ün oturduğu film, 6 Şubat'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Afganistan asıllı Amerikalı Sonia Nassery Cole'ün oturduğu film, 6 Şubat'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak.
Afganistan'daki bir ailenin Berlin'e varma çabasını konu alan film, 77. Altın Küre Ödülleri'nde 'en iyi yabancı filmler' kategorisinde ödüle aday gösterilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04
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