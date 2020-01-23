'I am You' New York'ta sinemalarda - Son Dakika
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'I am You' New York'ta sinemalarda

6 saat önce

Yönetmen koltuğunda Afganistan asıllı Amerikalı Sonia Nassery Cole'ün oturduğu film, 6 Şubat'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak.

'I am You' New York'ta sinemalarda, System.String[]

Yönetmen koltuğunda Afganistan asıllı Amerikalı Sonia Nassery Cole'ün oturduğu film, 6 Şubat'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak.


Afganistan'daki bir ailenin Berlin'e varma çabasını konu alan film, 77. Altın Küre Ödülleri'nde 'en iyi yabancı filmler' kategorisinde ödüle aday gösterilmişti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04 
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