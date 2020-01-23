'I am You' New York'ta sinemalarda

Afganistan'daki bir ailenin Berlin 'e varma çabasını konu alan film, 77. Altın Küre Ödülleri'nde 'en iyi yabancı filmler' kategorisinde ödüle aday gösterilmişti.

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ABD'li savcı: O sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden biri değildi, o bir tecavüzcüydü