'I AmChampion' ödülleri için son başvuru tarihi 16 Ekim - Son Dakika

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) tarafından Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 'I AmChampion' ödülleri için başvurular 16 Ekim'de sona erecek.

AmCham Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkemizde 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), bu yıl ikinci kez 'I AmChampion' ödüllerini düzenliyor.

'I AmChampion' ödülleri kapsamında Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketleri farklı kategorilerde ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlenen ödül programına başvurular www.amchamturkey.com adresinden yapılabiliyor.

Açıklamaya göre 'I AmChampion' Awards'da kategoriler şu şekilde olacak:

Türk Şirketlerinin Başvurusuna Açık Kategoriler: ABD Ortaklığı ile Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi, En İyi Dijital Dönüşümle Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi, ABD Şirketleri ile Ortaklık Yoluyla Satışlarını Genişleten Türk Start-up Şirketi, En Fazla Kadın Yönetici İstihdamı Olan Türk Şirketi.

Amerikan şirketlerinin başvurusuna açık kategoriler ise şu şekilde olacak:

Türkiye'de Kovid-19 ile Mücadeleye En Çok Katkı Sağlayan Proje, Türkiye'ye En Çok Katkı Sağlayan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi, Türkiye'ye En Çok Katkı Sağlayan İnovasyon Uygulaması, Dünya Çapında Üst Düzey Rollerde Türk Çalışanları Bulunan ABD Şirketi, 2019 Yılında En Yüksek Etkiye Sahip Yatırım Kararı Alan ABD Şirketi, Türkiye'de En Yüksek Etkiye Sahip Bölgesel Merkezi Olan ABD Şirketi, Yerel Ortakları ile Türkiye'yi Küresel Tedarik Zincirine Taşımaya Katkıda Bulunan ABD Şirketi, Yerel Ortakları ile Türkiye'nin Öz Yeterliliğine Katkıda Bulunan ABD Şirketi

Onur Ödülü Kategorisi

Ödül programı kapsamında aynı zamanda, Türk-Amerikan iş diyaloğuna en çok katkı sağlayan iş insanı da Onur Ödülü alacak. Ödül programının jüri üyeleri arasında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Fulbright Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Heather Byrnes, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Hürriyet Gazetesi Köşeyazarı Elif Ergu Demiral bulunuyor.