I Care A Lot Filmi - Son Dakika

ı I Care A Lot, yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanları finansal olarak sömüren Marla'nın, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördüğü Jennifer ve onun devreye soktuğu insanların çetin ceviz çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

Yönetmen: J Blakeson

Senaryo: J Blakeson

Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina, Isiah Whitlock Jr., Macon Blair , Alicia Witt, Damian Young, Nicholas Logan, Liz Eng, Celeste Oliva, Georgia Lyman

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: I Care A Lot

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 19.02.2021

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