I·do Tatlıses-Yasemin Şefkatli cephesinde şok gelişme!

Yakın zamanda evlilik planları yapan ikili, yas¸anan sıkıntılı su¨rec¸ ve pandemi kurallarından dolayı düğünü ileri bir tarihe erteledi.

'TÜM SEVDİKLERİMİZ YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ'

S¸efkatli, "Tu¨m sevdiklerimiz yanımızda olsun istedigˆimiz ic¸in du¨gˆu¨n su¨recimizi ileri bir tarihe erteledik" ac¸ıklamasında bulundu.

'İDO'NUN İŞLERİ ÇOK'

Şefkatli, nişanlısı I·do Tatlıses'in yeni s¸arkısı ve klip c¸alıs¸ması nedeniyle yoğun olduğunu da belirtip, "İdo'nun işleri çok. Vaktinin büyük bölümü stüdyoda geçiyor" dedi.



