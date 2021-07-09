"i·hti·yaç sahi·bi· vatandaşlarin yaninda olmak bi·zi·m asli· görevi·mi·zdi·r" - Son Dakika

Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından başvurular değerlendirilerek, yürümekte zorluk çeken, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan, hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara hastaneye ulaşım hizmeti verilirken, kişisel bakım ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hizmetler de düzenli şekilde sürdürülüyor.

Yapılan başvuru üzerine zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, verilen adrese yönelerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidip kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yaparak evden ayrılıyor.

Yetkililer, hizmet almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların 444 4 028 nolu telefondan taleplerini iletebileceklerini hatırlattı.

Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: "Şehrimizde yaşayan yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermek bizim asli görevimizdir. Evde bakım hizmetimiz de bu görevlerimizin bir parçasıdır. Görevli arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evine giderek kişisel ve ev temizliğini yapıyor. Ayrıca talep halinde tedavi amaçlı olarak hastanelere ulaşımını gerçekleştiriyor ve tedavinin ardından tekrar evine getiriyor. Tabi bu vatandaşların hayır dualarını da almış oluyoruz. Bu güzel hizmetin parçası olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.