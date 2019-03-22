Son Dakika Haberleri: I·I·T'den Yeni Zelanda'daki tero¨r saldırısına kınama

I·I·T'den Yeni Zelanda'daki tero¨r saldırısına kınama

1 saat önce

I·I·T I·cra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehs¸et verici ve alc¸akc¸a I·slamofobik tero¨r saldırıları"nı kınadı.

I·I·T'den Yeni Zelanda'daki tero¨r saldırısına kınama, System.String[]
I·I·T I·cra Komitesi; " Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehs¸et verici ve alc¸akc¸a I·slamofobik tero¨r saldırıları"nı kınadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:27 

Masum, Yeni Zelanda, Ekonomi
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