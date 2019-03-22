I·I·T'den Yeni Zelanda'daki tero¨r saldırısına kınama
1 saat önce
I·I·T I·cra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehs¸et verici ve alc¸akc¸a I·slamofobik tero¨r saldırıları"nı kınadı.
I·I·T I·cra Komitesi; " Yeni Zelanda
'daki masum insanları hedef alan dehs¸et verici ve alc¸akc¸a I·slamofobik tero¨r saldırıları"nı kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:27
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