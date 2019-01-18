Son Dakika Haberleri: I. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Irak Türkmenlerinin Sorunlarını Ele Alındı

I. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Irak Türkmenlerinin Sorunlarını Ele Alındı

2 saat önce

Ankara'da gerçekleştirilen "I. Irak Türkmen Çalıştayı"nda Telafer ve Tuzhurmatu'daki son durum ve Irak'ın imarı sürecinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle izlenecek yol haritası ele alınması üzerine bir araya gelindi.

I. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Irak Türkmenlerinin Sorunlarını Ele Alındı, System.String[]
Ankara'da gerçekleştirilen "I. Irak Türkmen Çalıştayı"nda Telafer ve Tuzhurmatu'daki son durum ve Irak'ın imarı sürecinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle izlenecek yol haritası ele alınması üzerine bir araya gelindi.

Toplantı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'in de katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Irak Türkmenleri'nin göç problemleri hakkında açıklamalarda bulunan Özden, kalıcı çözümler bulunabilmesi için Türkiye dışındaki göçmenlerin problemlerinin ve çözümlerinin akademik ortamlarda tartışılması gerektiğini ifade etti. Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki göçmen problemlerinin dünya kamuoyuna tanıtılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hilmi Özden, bu yaklaşımın oluşturulamaması durumunda sadece sivil toplum kuruluşları ile iyi niyet çabalarının ötesine geçilemeyeceğini vurguladı. Özden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TİKA, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Göç İdaresi gibi kurumları ile destek vermesinin son derece önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda dünya sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, Irak, Yaşam
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