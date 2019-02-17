“I’m Design” 26 Şubat’ta İnegöl’de başlıyor
1 saat önce
İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "I'm Design" organizasyonu 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "I'm Design" organizasyonu 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10
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