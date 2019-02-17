Son Dakika Haberleri: “I’m Design” 26 Şubat’ta İnegöl’de başlıyor

“I’m Design” 26 Şubat’ta İnegöl’de başlıyor

1 saat önce

İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "I'm Design" organizasyonu 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“I’m Design” 26 Şubat’ta İnegöl’de başlıyor, System.String[]
İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "I'm Design" organizasyonu 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 

İnşaat Mühendisleri Odası, Ekonomi
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