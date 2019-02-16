"I'M Desıgn" İnegöl Mobilyası Endüstrisi İçin Bir Gelenek Oldu

"Tasarım Her Dili Konuşur" ana temasıyla düzenlenecek I'm Design etkinliği bu yıl da yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.

160 ülkeye yaptığı 400 milyon doların üzerinde ihracatla mobilya sektörüne damgasını vuran İnegöl, İMOS'un düzenlediği organizasyonlarla da sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. İnegöl mobilya ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen İMOS, geleneksel hale getirerek her yıl düzenlediği I'm Design'ın beşincisini ay sonunda gerçekleştirilecek.

Starwood'un ana sponsorluğundaki I'm Design'da workshoplar ile söyleşiler yapılacak. 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 5 gün boyunca Türkiye'de 24 farklı üniversitede bulunan Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden fakültelerinin seçeceği 3'er öğrenci ile katılım gösterecekleri workshopu Atilla Kuzu ve ekibi yönetecek.

"I'm Design" organizasyonunun mobilya sektörü temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler bölümüne ise, Ahşap endüstrisi ve Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren özel sektörde ortağı olduğu uluslararası firmada yöneticilik yapan futurist Emre Sayer "Geleceğe Hazır mıyız?", Claudia Küchen "Tasarım ve Pazarlama", Eyüp Atalay, "Yerel Dinamiklerle Uluslararası Tasarım", Marco Servalli " Tasarımla Kazananlar" ve Ece Yalım da "Tasarımla Uluslararasılaşma" başlıklı sunumlarını sektör temsilcileriyle paylaşacaklar.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Güler, "İnegöl olarak, mobilya denince ilk akla gelen merkez olma başarısını yakaladık. İnegöl artık Türkiye mobilya pazarında trendleri belirleyen bir ?kir lideri konumunda. Tasarım olgusunun daha fazla insan tarafından tartışılmasını ve sektörde dikkatleri İnegöl'e çeken "I'm Design" organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Mobilya ile yaşayan kentimize büyük değer katan bu yılki etkinliğimize de tüm sektör mensuplarımız davetlidir" dedi.