Son Dakika Haberleri: İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

15 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.


Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile deplasmanda 2-2'lik bir skorla berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçına hazırlanıyor. Kayserispor tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde yine taktik çalışmaları gerçekleşti. Karaman ve teknik ekip antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vida'dan kırmızı kart açıklaması
Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu! Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü! Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]