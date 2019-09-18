Son Dakika Haberleri: İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

1 saat önce

- İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdüKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.

- İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile deplasmanda 2-2'lik bir skorla berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçına hazırlanıyor. Kayserispor tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde yine taktik çalışmaları gerçekleşti. Karaman ve teknik ekip antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi.

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Yusuf Yazıcı, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı! Şenol Güneş, Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor! Lyon, Zenit ile yenişemedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 05:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]