Son Dakika Haberleri: İ.m.kayserispor-Göztepe A.ş Maçı Biletleri Satışa Çıktı

İ.m.kayserispor-Göztepe A.ş Maçı Biletleri Satışa Çıktı

29 dakika önce

Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

İ.m.kayserispor-Göztepe A.ş Maçı Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor. Bugün saat 15.00'de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 40 TL

Doğu Alt: 25 TL

Doğu Üst: 20 TL

Kuzey Üst: 15 TL

Kuzey Alt: 15 TL

Misafir Tribünü: 20 TL - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:34 Kaynak: İHA

Spor
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