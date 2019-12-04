Son Dakika Haberleri: İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunuldu.

İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunuldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında


Kuzey Alt C ve D Blokları cezalı durumdadır. Cezalı koltuklar bir maçlığına satışa çıkartıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Misafir Tribün - 25 TL


Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:01 
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