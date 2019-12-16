İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu - Son Dakika
Son Dakika Spor İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu - Son Dakika Spor

İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.

İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kabusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor'dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:


Ankaragücü 1-1 Kayserispor


Antalyaspor 2-2 Kayserispor


A.Konyaspor 2-1 Kayserispor


Göztepe A.Ş 4-0 Kayserispor


Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor


Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor


Beşiktaş 4-1 Kayserispor


Gaziantep FK 3-0 Kayserispor - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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